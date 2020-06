View this post on Instagram

Futbola klubs RFS vēlas atvainoties sava un kluba spēlētāja vārdā, kad spēles emociju sakāpinājumā tika nodemonstrēts nepiedienīgs žests pretinieka spēlētājam, par kuru spēles tiesnesis piesprieda pamatotu sarkano kartīti. Ļoti vēlamies atvainoties spēles tiesnesim A. Treimanim, kuram šobrīd absolūti nepamatoti un nepelnīti jāsaņem negācijas par to, ka uz spēlētāja jautājumu un uzstājību pēc paskaidrojuma par soda piešķiršanas iemeslu – uzskatāmi norādīja spēlētājam žestu, tādējādi parādot, ka tas ir ticis pamanīts un attiecīgi arī ir soda iemesls dēļ, kura sportists tiek noraidīts. Lūdzam nespekulēt un neturpināt izplatīt tendenciozi aizvainojošus fotoattēlus un video sižetus ar nepilnīgu šis epizodes attainojumu, kas absolūti neraksturo konkrēto situāciju kopumā, kā arī nepelnīti kaitē ļoti cienījamā augsta mēroga profesionāla tiesneša Andra Treimaņa tēlam!