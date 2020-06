Според италијанските медиуми, 33-годишниот фудбалер ќе ја продолжи соработката со Наполи на уште две сезони со можност да остане плус уште една година.

Мертенс во изминатиот период се поврзуваше со неколку екипи, Интер беше тимот кој беше најмногу загреан за него, но се чини челниците на клубот останаа со празни раце.

Белгијскиот фудбалер веќе седум години е член на Наполи, со текот на времето стана легенда на тимот, па сигурно својата кариера ќе ја заврши токму тука.

Мертенс одигра 309 натпревари, постигна 121 гол.

