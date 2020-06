View this post on Instagram

Najboljem golmanskom treneru, mentoru i zivotnom ucitelju 🏆🥇 Slika koja ce nam vracati uspomene, kada je pogledamo podsetice nas na lepe stvari koje smo proziveli radeci zajedno💪 Hvala na svemu do sad Perke moj i nadam se da ce nam se u sto blizoj buducnosti putevi ponovo spojiti! ! #NaKrovuEvrope 02.06.2019.