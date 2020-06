View this post on Instagram

RUMOR EUROLEAGUE – – Nenad Dimitrijevic es uno de esos jugadores viejovenes de la ACB, y es que el base macedonio, a sus 22 años, está afrontando su cuarta temporada en el primer equipo de la Penya. Tras la marcha de Nikos Zisis, Dimitrijevic tuvo que dar un paso al frente, acompañado por Arturs Zagars en la dirección del equipo. Pues bien, ese paso adelante tanto en ACB como en Eurocup le ha permitido levantar el interés de algunos equipos de Euroleague, tal y como informa @thehomeofglory. Dimitrjevic cuenta con el papel de jugado de formación, por lo que no me extrañaría que Valencia Basket y Baskonia estuvieran detrás del jugador (opinión personal). – Esta temporada ha promediado 8 puntos, 1.7 rebotes y 3.3 asistencias en Liga Endesa. En cuanto a la Eurocup, Dimitrijevic promedió 11.9 puntos, 1.6 rebotes y 3.9 asistencias. – 🔍: The Home of Glory. 📸: ACB Photo /D.Grau.