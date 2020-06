Со само 17 години и 34 дена, младиот фудбалер на Баер (Л), Флориан Вирц, денеска стана најмладиот стрелец на гол на официјален меч во Бундеслигата. Вирц влезе во игра на денешнотод ерби со Баерн (М) на стартот на второто полувреме, а постигна гол во 89. минута за конечни 2:4. Со тоа, младиот фудбалер се запиша во аналите на германското фудбалско првенство.

1️⃣7️⃣ years, 1️⃣ month and 3️⃣ days: Florian Wirtz is now the youngest goal scorer in @Bundesliga_EN history 🔥 pic.twitter.com/NdoYaqFugZ

— 433 (@433) June 6, 2020