Напаѓачот на Лајпциг кој следната сезона ќе го носи дресот на Челси, Тимо Вернер, на денешниот меч од 30. коло во Бундеслигата против Падерборн имаше навистина неверојатно промашување.

Вернер ја избегна одбраната на противникот, го заобиколи голманот, а потоа промаши празен гол. Самод ен откако Челзи ја активираше неговата клаузула за откуп, овој „кикс“ на Вернер нема да ги израдува навивачите на лоднонските сини.

Congratulations, @ChelseaFC.

Y’all are really aiming for glory now, nobody will be ready.

pic.twitter.com/onaLOl14Vl

— Complaxes (@Complaxes) June 6, 2020