Македонскиот вицешампион и минатата сезона претставник на нашата земја во Лигата на шампионите, Еурофарм Пелистер го продолжува процесот на засилувања за сезоната 2020/21. Од денес нов член на битолскиот суперлигаш е младиот Дејан Кукуловски, кој минатата сезона го носеше дресот на Вардар. Се работи за играч, кој ги помина младинските екипи на Вардар, а потекнува од школата од Ресен. Настапуваше за составот на Вардар Јуниор, кој се натпреварува во Суперлигата, додека повремено добиваше и шанса за игра во првиот тим. Дебитираше за првиот тим на Вардар во СЕХА-лигата пред две години, додека минатата сезона постигна и два гола на натпреварите во Лигата на шампионите. Кукуловски се обврза на договор на три сезони и дел е од проектот на Жељко Бабиќ во клубот од Битола. До овој момент нови членови на Еурофарм Пелистер се Мараш, Мандалиниќ, Кушан, Периќ и Танкоски.