Понекогаш во фудбалот има убави приказни, се разбира како онаа на Лестер од пред неколку години, кога “малиот“ клуб ја освои Премиер лигата пред гигантите. Но тоа се случува само еднаш во 50 години. Од друга страна клубовите со традиција, оние со најголеми буџети, кои се нарекуваат гиганти, се секогаш тука во битката за трофеите.

Ако сте се запрашале, па добро кој е најтрофејниот клуб во светот, ако се сметаат пехарите во пренството, купот, ЛШ, или ЛЕ или порано Куп Купови, како и титулата светски клупски првак, е на тоа прашање никогаш нема да го знаете одговорот.

Имено најтрофеен клуб во светот е Ал Ахли од Египет, со освоени неверојатни 118 трофеи. Се разбира дека не е исто да играш во Европа и Африка, но бројките се тие. Ал Ахли е од Каиро, еден од најпопуларните клубови во Африка, основан е во 1907.

Оваа листа ја направи специлизраниот сајт за фудбал Four Four Two, и тоа според освоените пехари, а на второ место е Ренџерс од Шкотска со 115. Од оние нам добро познатите, меѓу првите десет се и Селтик, Барселона, Реал, Бенфика, Манчестер Јунајтед. Ајкс и Баерн се на 13.место со по 70 пехари.Јувентус има “само“ 63, Ливерпул 60 трофеи, Милан 48. Овие последни три клуба се далеку од влез меѓу првите десет, барем во наредните 20-30 години,

ЛИСТА НА НАЈТРОФЕЈНИ КЛУБОВИ

1. Ал Ахли – Египет (118 трофеи)

2. Ренџерс – Шкотска (115)

3. Национал – Уругвај (113)

4. Пењарол – Уругвај (108)

5. Селтик – Шкотска (106)

6. Барселона – Шпанија (91)

7. Реал Мадрид – Шпанија (90)

8. Бенфика – Португалија (82)

9. Олимпијакос – Грција (75)

10. М. Јунајтед – Англија (74), Порто – Португалија, Ал – Фејсали (Јордан)