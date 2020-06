Фудбалерите на Баерн Минхен ќе имаат шанса да го бранат трофејот од Купот, откако се пласираа во финалето на Купот со победата над Ајнтрахт Франкфурт од 2:1 вечерва на свој терен.

Баерн уште од самиот почеток можеше да води, но Левандовски го утна невозможното, а потоа Перишиќ во 14. минута донесе водство за домашниот тим.

Во вториот дел многу подобро заигра Ајнтрахт Франкфурт и во 70. минута преку Да Коста стигна до израмнување.

Само четири минути подоцна, кој друг ако не Левандовски носи нова предност за Баерн која беше задржана до крајот. Интересно е тоа што судијата за голот покажа офсајд, но по прегледувањето на ВАР, голот беше признат.

Danny da Costa equalized for Eintracht Frankfurt with less than 20 minutes to play. #DFBPokal

pic.twitter.com/2VpBdFo1xb https://t.co/AoGHras8Lj

— Billy Heyen (@BillyHeyen) June 10, 2020