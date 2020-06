Само што почна реванш дуелот од полуфиналето на италијанскиот куп, а Интер веќе ја анулира предноста на Наполи.

Во 3. минута на „Сан Паоло“, Данецот Ериксен директно од корнер погоди меѓу нозете на голманот Оспина и ги доведе „нероаѕурите“ во рано водство од 1:0.

Christian #Eriksen just scored straight from a corner kick for #Inter against #Napoli 0-1. pic.twitter.com/PzTsYzWslJ

— RainingGoals (@RainingGoals) June 13, 2020