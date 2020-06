Американскиот произведувач на топки „Спалдинг“, дизајнираше кошаркарска топка во чест на легендарниот Коби Брајант.

Овој реквизит ќе биде во продажба веќе следната недела.

Дизајнот е во стилот на змијата „црна мамба“, прекарот на Коби Брајант. Има и автограм на НБА ѕвездата и бројот 24 кој го носеше во текот на речиси целата кариера.

Топката ќе чини 125 долари.

Honoring the unwavering determination and incredible legacy of the Mamba.

The next installment in the “Kobe x Spalding 94” Series is here: https://t.co/pcZEeQNsFf pic.twitter.com/GpwAd5erX1

— SLAM (@SLAMonline) June 11, 2020