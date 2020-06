Во 17 минута на мечот меѓу Мајнц и Аугсбург во Бундес лигата, напаѓачот на домашните Таиво Авонији, заработи страшна повреда на главата по сударот со еден противнички играч. На Авонији по укажаната лекарска помош на теренот, итно беше пренесен во болница во Мајнц.

Првичните информации говорат дека состојбата на 22-годишниот фудбалер е стабилна.

Exceptionally nasty looking clash of heads, then fall from Taiwo Awoniyi, landed on his neck after being knocked out cold..

pic.twitter.com/oOHYmHdeam

