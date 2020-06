Последната серија на тестирања, откри два позитивни случаи на коронавирус меѓу премиерлигашите.

Еден од нив е член на Норич, нешто за кое потврди и самиот тим.

Британските медиуми пишуваат дека станува збор за фудбалер, но не објавуваат за кого станува збор, кој играл пријателски натпревар против Тотенхем пред два дена.

Според протоколот за „рестарт“, само позитивните играчи мораат во самоизолација, заедно со членовите од фамилијата со кои живеат, додека останатите, вклучувајќи ги и фудбалерите на Тотенхем, можат нормално да продолжат да тренираат.

Norwich City can confirm that one of its players has returned a positive test result following the recent round of COVID-19 testing

In line with the Premier League’s protocols, the player will now self-isolate for a period of seven days before being tested again at a later date

