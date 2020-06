Македонската ракометна репрезентација утре од вториот шешир ќ ги чека противниците за квалификациите за Европското првенство 2022 година. Нашата репрезентација е во ист шешир со Австрија, Белорусија, Португалија, Србија, Русија, Црна Гора и Холандија, земји против кои избраниците на селекторот Данило Брестовац нема да ги одмерат силите.

ЕХФ вечерва, ден пред планираната ждрепка со која ќе се одредат групите, објави видео за тоа како ќе изгледа целиот процес на одредувањето на групите.

Според првичниот план првите квалификациски натпревари треба да ги одиграме во номеври (5-ти и 8-ми), а првите две репрезентации од секоја група (ќе има вкупно осум) ќе обезбедат сигурно место за ЕП 2022 година кое ќе се одржи во Унгарија и Словачка.

Here is everything you need to know about the Men’s EHF EURO 2022 Qualifiers draw. 🙌 #ehfeuro2022 pic.twitter.com/XxPBr5D02K

— EHF EURO (@EHFEURO) June 15, 2020