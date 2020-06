Гувернерот на државата Њујорк, Ендру Куомо, даде зелено светло за одржување на УС Опен. Според најавите, Отвореното првенство на САД треба да почне на 31 август.

The @usopen will be held in Queens, NY, without fans from August 31 to September 13.

The USTA will take extraordinary precautions to protect players and staff, including robust testing, additional cleaning, extra locker room space, and dedicated housing & transportation.

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) June 16, 2020