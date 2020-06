Баерн Минхен не само што остана на тронот , испиша историја. Баварците им поставија тешка задача на останатите германски клубови, освоија повеќе од половината титули од формирањето на Бундес-лигата. Клупските витрини ги збогатија со 29-тата титулата од вкупните 57 од постоењето на Бундес-лигата која е основана во 1963 година. Тимот од Минхен има вкупно 30 титули.

30 – @FCBayernEN celebrate their 30th German championship. FC Bayern have now won 29 out of 57 titles since the foundation of the Bundesliga in 1963 – more than all other clubs combined (28). Superiority. #SVWFCB pic.twitter.com/hCztkjjT6p

— OptaFranz (@OptaFranz) June 16, 2020