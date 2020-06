Вечерва продолжи сезоната во Премиер лигата, а на теренот истрчаа Манчестер Сити и Арсенал. Мечот на „Етихад“ се игра пред празни трибини, а зад голот на Сити е поставен дисплеј каде се вклучуваат домашните навивачи од своите домови и го следат мечот во живо. Но тука е еден интересен момент на кој се смеат навивачите на другите клубови. Сити е познат по тоа што никако не може да го наполни стадионот, па дури ни кога игра во Лигата на шампионите. Сега се потсмеваат со него.

Дури и на дисплејот имаше празни места. Ривалските клубови му порачаа на Сити дека не само што не може да ги пополни местата на стадинот, туку не може ни дисплеј со 16 прозорчиња.

Man City don’t even have enough fans to fill their tv screens 😂 pic.twitter.com/w4KntseCrt

— Watch LFC at 🏠 (@Watch_LFC) June 17, 2020