Веќе нема дилеми. Челзи потврди дека нов член на екипата е германскиот напаѓач Тимо Вернер. „Сините“ на РБ Лајпциг ќе му платат 47,5 милиони фунти.

Германецот потпишува договор на пет години вреден околу 170.000 фунти неделно, а ќе му се приклучи на клубот од „Стемфорд Бриџ“ кога ќе заврши сезоната во Бундес лигата.

BREAKING: Chelsea have completed a deal to sign striker Timo Werner from RB Leipzig

— Sky Sports News (@SkySportsNews) June 18, 2020