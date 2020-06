Компанијата „Хок Ај“ и официјално испрати извинување до Шефилд Јунајтед за флагрантната грешка во нивната програма која го спречи тимот да победи и освои три бода на гостувањето кај Астон Вила.

Натпреварот од 28. коло на англиската Премиер лига меѓу Астон Вила и Шефилд Ј. заврши нерешено, 0:0, но остана запаметен со една голема грешка во системот за определување на головите на гол линијата. Во 42-та минута од средбата по изведување слободен удар, голманот на Астон Вилавлезе со цел обем на топката во својот гол. Сепак, судијата Мајкл Оливер не ја го регистрираше голот, затоа што системот за контрола на гол линијата не реагираше.

Претставниците на „Хок Ај“ му се извинија на Шефилд и признаа дека топката целосно ја преминала гол-линијата. Компанијата додаде дека таквата грешка се случила за првпат во повеќе од 9000 случаи на користење на системот. Оваа грешка се објаснува со фактот дека сите седум камери кои го контролираат пресекот на топката на гол линијата имале блокада од фудбалерите во петерецот на домашниот голман.

How is that not a goal? pic.twitter.com/zw5vhGLmUS

— Sarcasm Nepal🇳🇵 (@SarcasmNpl) June 17, 2020