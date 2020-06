Севиља и Барселона вечерва одиграа без голови на „Рамон Санчез Писхуан“ во 30. коло во шпанската Ла Лига. Еве едно реми на лидерот Барса кое Реал може да го искористи и да се изедначи со најголемиот ривал на првото место на табелата.

Вечерва и голгетерот на Барса Лео Меси бркаше јубилеј, 700. гол во кариерата но не успеа да го реализира. Аргентинецот имаше убава шанса за тоа во првото полувреме кога гаѓаше од слободен удар, топката го прескокна живиот ѕид одеше кон голот, но таму се најде Кунде кој со глава ја исфрли во корнер.

