Манчестер Јунајтед беше многу блиску до пораз од Тотенхем на „Вајт Харт Лејн“ меѓутоа се спаси со гол во 81 минута. Ова е меч од 30 коло на Премиер лигата и многу важен за двете екипи. Резултатот на крајот гласеше 1:1.

Тотенхем дојде во предност по одличната соло акција и завршница на Стивен Бергвајн. Тој успеа да го помине својот чувар, истрча напред и со силен шут го совлада Де Геа.

А во 80 минута Пол Погба беше соборен од Ерик Диер во казнениот простор на Тотенхем, па судијата Мајкл Оливер покажа на белата точка. Сигурен реализатор – Бруно Фернандеш.

Драма во 90 минута кога беше досуден уште еден пенал за гостите, повторно Диер направи фаул, но ВАР го спаси Тотенхем бидејќи ја промени одлуката на судијата.

Од резултатот немаат многу корист ни едните, ни другите. Можеби Јунајтед е посреќен затоа што спаси бод, но сепак заостанува од местата кои водат во ЛШ. Челзи со победа ќе може да избега на пет бода.

А Тотенхем остана на позиција 8, со осум бодови од четвртото место, последно кое води во ЛШ.

🇳🇱 Tottenham Hotspur attacker Steven Bergwijn runs through the Manchester United defence, skipping past Maguire, and smashing the ball in the net.

😍 The Dutchman has now scored three goals for Spurs in six Premier League starts.#THFC #COYS #TOTMUNpic.twitter.com/4fXcVmRa1b

— Last Word On Spurs🎙 (@LastWordOnSpurs) June 19, 2020