Српскиот тенисер Новак Ѓоковиќ го предизвика еден од најдобрите кошаркари на сите времиња Леброн Џејмс на дуел во баскет, а на тоа веднаш му одговори ѕвездата на НБА лигата. Ѓоковиќ одмара во Задар, малку игра тенис, малку и кошарка.

Така на еден кошаркарски тренинг ги покажа своите вештини, па го предизвика Леброн на дуел. „Спремен сум за меч со тебе“.

На тоа одговори Леброн.

„Мислам дека си спремен. Прекрасно исфрлување на топката и положба на телото при шутот“, му одговори американскиот кошаркар.

Ha! I’m going to say I think you are!! Beautiful follow-thru on that shot buddy! 💪🏾🙏🏾👑 https://t.co/fMUocbVMRL

