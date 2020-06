Италија е една од најпогодените земји кога станува збор за пандемијата коронавирус, кој однесе голем број на жртви. Сите мечеви почнуваат со минута молчење во чест на починатите од „Ковид-19“.

Од дуелот меѓу Ливорно и Цитадела доаѓа потресна сцена, откако судијата даде знам дека може да почне минутата молчење, тренерот на домашниот тим, Антонио Филипини не можеше да ги сокрие емоциите, се расплака. Поради пандемијата коронавирус пред неколку недели остана без својата мајка, па ваквата реакција е сосема очекувана.

antonio filippini livorno manager crying after his mother passed away due to COVID19. pic.twitter.com/kdjwgyk0Nu

— FOOTBALL FANS STUFF (@officialffsnews) June 20, 2020