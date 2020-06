Менаџерот на Ливерпул, Јирген Клоп, иако денеска не успеа да слави на гостувањето кај Евертон, сепак, повторно се запиша во историјата на „црвените“.

Имено, со денешното реми Клоп стана единствениот менаџер на Ливерпул кој има низа од 11 „Мерсисајд дербија“ без пораз. Со 7 победи и 4 ремија, тој го помина на вечната листа Боб Пејсли, кој имаше 10 врзани дербија без пораз.

11 – Liverpool manager Jurgen Klopp has managed more games against Everton in all competitions without defeat than versus any other opponent in his managerial career (P11 W7 D4). Bragging. #EVELIV pic.twitter.com/rXRH6EEz6g

