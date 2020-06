Виљареал и Севиља одиграа 2:2, а мечот освен четири гола го одбележа еден убав момент. Во 88 минута кај домашните на местото на Пако Алкасер влезе 36-годишниот играч за врска Бруно Соријано. Ако имаше навивачи на трибините, ова ќе беше испратено со стоечки овации бидејќи капитенот на „жолтата подморница“ се врати после долго, долго лекување од повредата. Попрецизно Соријано нема играно фудбал дури три години!

Марио Гашпар му ја предаде лентата на ветеранот кој конечно по долго лекување ја почувствува како е да се игра фудбалски меч.

Шпанецот е повреден од 3 јули 2017 година. Тој пропушти 147 натпревари на својот тим или го немаше 1081 ден. Ниту еден играч од топ 5 лигите не паузирал толку долго.

Тој имаше сериозна повреда на коленото, која се влошуваше место да заздравува. Одеше на разни доктори, помина низ неколку рехабилитациони процеси, а две години подоцна ја оперираше и тетивата.

Бруно целата кариера е во Виљареал. Првиот меч го одигра на 1 октомври 2006 година.

What a reception for the captain in the dressing room post-match 👏

It’s clear what this return means for Bruno after 3 years out and for his team-mates too!#LLL

