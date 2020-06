Веднаш по започнувањето на премиерлигашкиот натпревар меѓу Манчестер Сити и Барнли над стадионот „Етихад“ пролета авион кон влечеше банер со натпис „ White Lives Matter“ како одговор на движењето „Black Lives Matter“ во борба против расната нееднаквост.

Барнли веднаш реагираше и го осуди овој чин и вели дека нема врска со тоа иако на банерот го пишуваше името на клубот.

„Клубот се противи на расизмот од било која врста. Ние стоиме зад иницијативата „Black Lives Matter“ и сите наши фудбалери клекнаа на колено пред почетокот на мечот во Манчестер. Се надеваме дека одговорните ќе бидат пронајдени и ќе бидат казнети за оваа невкусна шега“, изјавија од Барнли.

‘White Lives Matter’ plane flown over Etihad Stadium as Man City v Burnley match is broadcast live https://t.co/o4e3TAqUQj pic.twitter.com/llKyBDJ029

— WalesOnline (@WalesOnline) June 22, 2020