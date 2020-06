Како што јавува „ЕСПН“, кошаркарот на Денвер Нагетс Никола Јокиќ, има позитивен тест на коронавирусот.

Јокиќ наводно се тестирал во Белград, и по добиените резултати, каде има позитивен тест, е одложено неговото враќање во САД.

Тој нема никакви симптоми. Јокиќ се очекува кога ќе биде излечен, да се врати во Денвер, односно да го одложи своето патување за најмалку една недела.

Јокиќ на 11 јуни беше во друштво со Новак Ѓоковиќ, кој денеска доби позитивен тест на коронавирус, заедно со неговата сопруга.

Reporting with @WindhorstESPN: Nuggets star Nikola Jokic tested positive for the coronavirus in Serbia and his return to the U.S. is temporarily delayed. He’s been asymptomatic since testing positive last week. Jokic is expected to be cleared to travel to Denver within a week.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 23, 2020