Ливерпул е многу блиску до првата титула после 30 години, а вечерва завршува уште еден период на чекање: тимот се враќа на „Енфилд роуд“ после пауза од 104 дена. Противникот им е Кристал Палас, а поради пандемијата мечот ќе се игра без публика. Меѓутоа, тоа не значи дека „црвените“ ќе се чувствуваат осамено.

Навивачите претходно го украсија Енфилд со знамиња, шалови, пароли, транспаренти и други навивачки реквизити. А клубот објави: „Нема да биде исто без вас, но тоа не значи дека сме сами“.

Тука е и пораката на тренерот Јирген Клоп:

„Кога ќе дојдам на своето место на стадионот пред почетокот на мечот, секогаш погледнувам кон трибината со навивачи, и секогаш е неверојатно, затоа што имаме толку многу заеднички искуства и спомени. Ви благодарам на сите за вложениот труд и душа во ова, трибините изгледаат неверојатно“.

На Ливерпул во последните осум кола им се потребни пет бодови за математички да ја освојат титулата. Но „црвените“ можат да слават уште во четврток во случај да го победат Палас вечерва, а утре Сити да не го совлада Челзи во гости.

AND NOW YOU’RE GONNA BELIEVE US… pic.twitter.com/6G8Eltwk8M

We’ve been at Anfield today getting The Kop ready for Wednesday. https://t.co/TtdMDSCvkc pic.twitter.com/U2m9HCHo86

— Spion Kop 1906 (@SpionKop1906) June 22, 2020