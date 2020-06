Тројца фудбалери и еден член на тренерскиот штаб на ПСЖ се позитивни на коронавирусот КОВИД-19 покажаа резултатите од тестирањето направено во понеделникот. Оваа недела фудбалерите и стручниот штаб на францускиот шампион се вратија на тренинзи затоа што се спремаат за финалето на Купот против Сент Етјен на 24 јули и продолжението на Лигата на шампионите.

Клубот не открива за кои фудбалерите и член на тренерскиот тим станува збор, но според информациите од медиумите, не се работи за некои од ѕвездите во тимот. Случаите се од младинската екипа што значи и тие веќе се испратени во самоизолација.

„Тројцата фудбалери имаа симптоми во изминатиот период, но немале контакт меѓу себе ниту со играчите од првиот тим. ПСЖ ги презема сите потребни мерки за заштита“, соопштија од ПСЖ.

Сепак, тренинзите продолжуваат, а прво се работи на физичката кондиција, а на крајот на неделата ќе почнат и со топка.

Les tests de dépistage PCR et sérologiques menés hier auprès des joueurs et du staff ont montré 4 cas antérieurs de contaminations au Sars-Cov2 (3 joueurs et 1 membre du staff).

— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 23, 2020