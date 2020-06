Се мачеа, мачеа долго време и конечно ставија крај на кошмарот. После 30 години шампионската титула во Англија ќе ги краси витрините на „Енфилд роуд“. Ливерпул е новиот шампион на Премиер лигата, откако вечерва Сити падна на гостувањето кај Челзи, и математички „црвените“ ја заверија титулата која им висеше до последен миг.

Иако беа доминантни во текот на целата сезона, со крупни чекори итаа кон тронот, сезоната беше прекината поради пандемијата. После долго натегање дали да продолжи сезоната, дали да биде прекината, да биде или да не биде прогласен шампион… После три месеци падна одлука да се игра и на Ливерпул му олесна. Доби шанса да ја дотурка сезоната и да го освои толкупосакуваниот трофеј кој го чекаат од 1990 година.

За Ливерпул ова е 19-та титула во историјата, а прва во ерата на Премиер лигата. Онаа во 1990 година беше освоена со Кени Далглиш, а по него бројни тренери (Сунес, Еванс, Улие, Бенитез, Хоџсон, Роџерс) не успеваа во мисијата се до доаѓањето на Јирген Клоп кој го трансформира тимот од „Енфилд“ во убиствена машина. Минатата сезона се бореше до самиот крај но не успеа против Сити, но затоа се задоволи со европската круна. Оваа сезона ја загубија европската титула но ја добија онаа најдрагоцената за нив и за навивачите – премиерлигашката.

Јирген Клоп беше превозбуден после мечот на „Стемфорд Бриџ“ и испрати порака: „Ова е за вас драги наши навивачи!“

‘It’s for our supporters, it’s for you out there.’ ❤🏆

Jurgen Klopp joins Sky Sports live after Liverpool were crowned Premier League champions! 🔴🔥

Watch our special reaction show live on Sky Sports News now: https://t.co/B16sdyjs7x pic.twitter.com/L1bHCvie4f

