Воглодарам многу Република Македонија ! Por motivos familiares e particulares não serei parte do belo futuro de Vardar. Gostaria de agradecer a todos os companheiros de equipe que tive a temporada passada, todos que trabalharam no clube e à todo o povo da Macedônia, sem exceção! Como nessa foto, espero olhar para cima e sorrir, ao ver a bandeira da República da Macedônia e ao símbolo do Vardar no mais alto lugar no pódio, aonde pertence e nunca deveria ter saído. Obrigado e mil desculpas por não poder demonstrar meu trabalho como queria!