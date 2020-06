Нешто фантастично направено. Во стрип опишана потрагата на Јирген Клоп и неговите момци во црвено по шампионската титула во Англија. Од изгубени фудбалери до херои. Клоп доаѓа со мисија да ја донесе титулата, му ја даваат таа чест, а тој ги собира своите војници и тргнува кон поход. Титулата е пронајдена. Конечно! Целата приказна погледнете ја во овој стрип објавен на „Bleacher Report“.

“We have to change from doubters to believers. Now.”

Jurgen Klopp completes his quest ⚔️ pic.twitter.com/agekE2XQkR

— B/R Football (@brfootball) June 25, 2020