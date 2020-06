Центарот на Ливерпул гори, а исто е и пред Енфилд каде навивачите на овиј клуб излегоа да ја прослават титулата на својот клуб. После 30 години агонија конечно е ставен крај. Ливерпул е шампион на Англија, 19-ти пат во историјата, а прв пат откако е формираната Премиер лигата. Овој момент мора да се прослави. Па имало корона, немало корона, ова не се пропушта…

The party’s getting started at Anfield 🍾 pic.twitter.com/Ju9Lvqt3g6

Remember these days. Cherish these moments. We are Liverpool, and we are champions. pic.twitter.com/Lm4NifDINK

— LFC Photo (@LFCphoto) June 25, 2020