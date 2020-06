Кристијано Роналдо или Фредерико Бернардески? Кој имаше поголемо промашување вечерва на стадионот „Алијанц“ во Торино на дуелот на Јувентус против Лече?

Најпрво во 41. минута Роналдо непречен од никого со глава од непосредна близина го промаши голот, а потоа и Бернардески по асистенција на Роналдо наместо во мрежата, ја испрати топката во гол-аут.

Така во првиот дел играчите на Јувентус се натпреваруваа кој повеќе ќе промаши.

What have they done to you? #ronaldo pic.twitter.com/hl0jZhCPYo

— Rishikesh Shah (@RishiShahahaha) June 26, 2020