Барселона имаше три бода в џеб, а остана само со еден, а можеше и со ниту еден. „Каталонскиот клуб“ два пати водеше но на крајот мораше да се задоволи со бод (2:2). А тандемот Меси-Суарез заблеска денеска. Суарез два пати реализираше, Меси два пати асистираше (Аргентинскиот ас заокружи 250 асистенции во дресот на каталонскиот гигант).

И се беше така убаво се до 88 минута кога напаѓачот на домашните Јаго Аспас ја погоди мрежата на Тер Штеген, а веднаш потоа и Нолито се најде во извонредна шанса но тој не успеа да погоди. Гостите останаа без цел плен. А овие прокоцкани бодови може многу да ја чинат Барса во трката по титулата.

Сега Барса има само поен предност во однос на Реал кој својот меч ќе го игра утре против Еспањол кој се бори за опстанок.

Queue up on the goal line ? No problem for Messi

pic.twitter.com/5itXKiBYj7 — Ryan (@MessiCF10) June 27, 2020

Lionel Messi with his second assist of the game🐐, Suarez with a good finish. pic.twitter.com/39NDn7UjU8 — Joe (@MessidemicV2) June 27, 2020