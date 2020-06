Напаѓачот Тимо Вернер денеска стана рекордер на РБ Лајпциг. Со погодокот на гостувањето кај Аугзбург, германскиот репрезентативец сега е најдобар стрелец на клубот од Источна Германија. Вернер стигна до бројката 94 и го подобри претходниот рекорд на Даниел Фран кој се пет години престој во Лајпциг реализира 93 голови.

Вернер до 94 погодоци стигна во четири сезони. Тој денеска го одигра и последниот меч за „биковите“ бидејќи се сели во Челзи.

Вернер денеска го постигна само вториот гол во 12-тиот дуел против Аугзбург. Првиот му беше на првиот меч со „баварците“ како играч на Лајпциг во сезоната 2016/17.

The fairytale ending at RBL. 🎬 pic.twitter.com/Bp8MUM2wno

Timo Werner has scored his 94th competitive goal for RB Leipzig, overtaking Daniel Frahn (93) to become the club’s all-time record scorer.

Timo Werner scores on his final appearance for Leipzig!

It’s his 27th Bundesliga goal of the season in just 33 starts. Machine. pic.twitter.com/M2qMS5YaCp

— LDN (@LDNFootbalI) June 27, 2020