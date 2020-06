Парма имаше се во свои раце вечерва на домашен терен против Интер но не успеа да победи. Водеше со 1:0 и во финишот на мечот се отиде низ вода.

Жервињо на мајсторски начин го реализираше водечкиот погодок за Парма. Напаѓачот од Брегот на Слоновака Коска прифати топка на левата страна, му направи финта на Кандрева кој се излета во рекламните паноа, а потоа ја затресе мрежата на Хандановиќ.

Прво изедначи бекот Де Фрај, а една минута подоцна Куцка доби директен црвен картон за неспортско однесување. А само три минути подоцна Мосес го пронајде Бастони кој ја затресе мрежата на домашните за конечни 2:1 за Интер.

„Нероаѕурите“ ги задржаа и онака малите шанси за титулата, а Парма со овој пораз драстично си ги намали шансите за излез во Европа.

Parma 1-2 Inter (Bastoni) with the header after a lovely cross from Victor Moses pic.twitter.com/q8UuZcrsSU

— Empty Serie A Stadiums (@EmptySerieA) June 28, 2020