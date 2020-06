Голманот на Шефилд, Дин Хендерсон за малку ќе постигнеше гол од гол на гол со денгажман. Хендерсон при еден денгажман ја испрати топката кон голот, таа еднаш удри во земја, и заврши сантиметри над голот на неговиот колега, Дамиан Мартинез.

Мартинез за малку ќе беше изненаден, а потоа се вадеше дека не ја допрел топката, па Шефилд не доби корнер.

Погледнете ја случката:

IMAGINE if that went in 😳#EmiratesFACup #SHUARS pic.twitter.com/6Fb1oFuTOJ

— The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) June 28, 2020