По ремито во Виго, се чини дека во Барселона и дефинитивно владее хаос, или тотален распад. Една слика, а илјада зборови некој кажал. Па така и сега.

Погледнете ја фотографијата по мечот со Селта, погледнете го видеото како Меси едноставно не го “рецка“ помошниот тренер на Барса Едер Сарабија.

Едер тргна да му објаснува нешто на Аргентинецот, а овој не се ни заврте, а камо ли да го слушне. Вакви сцени има во клубови каде владее тотален распад, и каде шефот, а тоа е Кике Сетијен, едноставно нема контрола врз своите играчи, нема контрола врз ништо.

Таков гигант како Барселона на што спадна…

This is very clear that Messi does not respect Eder Sarabia, Quique Setien’s assistant manager.

A shame that Barcelona is going through this. pic.twitter.com/c77ysunsID

— Bill Eshun (@Bill_Eshun) June 29, 2020