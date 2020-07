ИХФ ги објави десетте тренерски имиња за кои фановите ќе можат да гласаат во изборот за најдобар стратег.

Меѓу добро познатите ракометни стратези се најде и Роберто Гарсија Парондо, вториот Шпанец кој со Вардар освои титула во Лигата на шампионите.

Парондо по разделбата со европскиот првак имаше успешна мисија со репрезентацијата на Египет.

Во изборот на ИХФ се најдоа уште и Николај Јакобсен, Емануел Мајонад, Кристијан Берге, Карлос Вивер, Амброс Мартин, Мајк Мачула, Габор Дањи, Дидие Динар и Торир Хергеирсон.

Presenting the 2019 IHF Coach of the Year nominees 🔝 10 coaches, two categories. Who is your pick? Voting opens today on https://t.co/lYxJ8E2S0G!#bestofhandball #handballweek #staystrong pic.twitter.com/Q194fQG5NI

— IHF (@ihf_info) July 3, 2020