Ник Калатес и официјално ги напушти редовите на Панатинаикос, стигна потврда од таборот на грчкиот тим.

Тој својата кариера ја почна токму во овој клуб, играше во периодот од 2009 до 2012, по што замина во Локомотив Кубањ, од каде се пресели во НБА-лигата во дресот на Мемфис Гризлис.

Две години подоцна се врати во Панатинаикос, остана цели пет сезони, но ова лето одлучи дека е време за нови предизвици. Добро е познато дека за неговите услуги е заинтересирана Барселона.

Во Пао заработуваше 2,55 милиони долари по сезона, останува да видиме колку ќе понуди каталонскиот гигант, за кого би можел да заигра и Ненад Димитријевиќ.

Ευχαριστούμε Nick! Περάσαμε 8 υπέροχα χρόνια μαζί!💚​

Για πάντα στις καρδιές μας! 🙏☘​

​

Thank you @Nick_Calathes15! It’s been 8 wonderful years together!💚​

Forever in our hearts! 🙏☘​

​#paobc #panathinaikos #WeTheGreens #thankyou pic.twitter.com/0eAMEnN7qa

— Panathinaikos BC (@paobcgr) July 3, 2020