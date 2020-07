Кошаркарот на Оклахома Стивен Адамс на интересен начин објасни како го поминал времето во карантин додека трае паузата во НБА лигата поради пандемијата со коронавирусот. Адамс отишол во родниот Нов Зеланд и таму бил се до враќањето на тимовите во тренинг камповите.

„Поминав извесно време со другари на фарма и таму вежбав. Играв кошарка со крави, тие ќе застанеа на теренот и го „бранеа“ кошот, а јас минував меѓу нив за да поентирам. Се на се, Нов Зеланд направи добра работа со контрола на вирусот КОВИД-19“, изјави Адамс.

Steven Adams said he spent time on his farm in New Zealand during the COVID-19 break: “Cows are doing good, mate.” (h/t @royceyoung)

Steven Adams is a national treasure.

