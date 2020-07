Рикардо Монтоливо, поранешниот фудбалер на Фиорентина и Милан, но и италијански репрезентативец ќе ја продолжи кариерата на американскиот континент. Иако има 34-години тој одлучил да продолжи да игра фудбал, а неговиот избор е Мексико. Тамошната Лига МХ е една од најдобрите првенства на целиот американски континент, меѓутоа Монтоливо кој ќе игра за клубот Оризаба кој ќе игра во новата конкурентска лига „ Liga de Balompie Mexicano“ коja ФИФА не ja признава како официјално.

Оваа лига пополека се комплетира, а има интерес за учество во неа пред се од финансиска и маркентиншкa гледна точка.

This is bizarre. Riccardo Montolivo could be making his return to football with a team that plays in a league that isn’t recognized by FIFA as an alternative to LIGAMX https://t.co/2ms4xafVGL

— Matteo Bonetti (@BonettiESPN) July 5, 2020