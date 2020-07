Брилијантен гол на Че Адамс го одбележа вечерашниот дуел меѓу Саутемптон и Манчестер Сити, со кој домашниот тим го „шокираше“ вицепрвакот.

Од преку 40 метри, Адамс забележа дека Едерсон е излезен, и со прекрасен лоб удар го „матираше“, носејќи голема победа на тимот на Саутемптон.

Imagine this is your first Prem goal. Take a bow Che Adams pic.twitter.com/AAoknEsm6t

