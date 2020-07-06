Гром го погоди младиот руски голман Иван Заборавски. Иако на небото немало ниту облаци, ниту дожд, сепак, громот го удри додека тој се упатувал кон голот.

Заборавски има 16 години и е член на клубот Знамја Труда, што се смета за најстариот руски клуб.

Погледнете го видеото, но внимавајте затоа што е вознемирувачко.

 

 