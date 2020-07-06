Гром го погоди младиот руски голман Иван Заборавски. Иако на небото немало ниту облаци, ниту дожд, сепак, громот го удри додека тој се упатувал кон голот.

Заборавски има 16 години и е член на клубот Знамја Труда, што се смета за најстариот руски клуб.

Погледнете го видеото, но внимавајте затоа што е вознемирувачко.

Невероятное видео: во время тренировки в 16-летнего вратаря клуба «Знамя Труда» Ивана Заборовского попала молния. Парень выжил, но серьезно пострадал и сейчас находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Его ввели в искусственную кому. pic.twitter.com/bbVDJeZmSx

— baza (@bazabazon) July 6, 2020