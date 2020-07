Пред влезот на било кој стадион, сите фудбалери мора да минат редовната контрола мерење на температурата.

Барселона вчера беше гостина на Виљареал, а најдобриот фудбалер на каталонскиот гигант имаше стресна ситуација. Апаратот за мерење температура на кратко откажа баш кога дојде редот на Меси.

Аргентинецот мораше неколку пати да ја стави раката, на момент сите помислиле дека можеби има покачена температура, на крајот оваа кратка сага заврѓи среќно.

Thermometer at Villareal’s stadium failing to work on Messi, alien status confirmed (from FCB IG) pic.twitter.com/5svZIefS7q

— Barcelista (@Barcelista) July 5, 2020