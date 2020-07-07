Струга Трим Лум во своите редови ќе добие искусни засилувања. Станува збор за стоперот Александар Ристевски и напаѓачот Марјан Алтипармаковски.

Ристевски досега играше за Влазнија од Албанија, а во минатото беше дел од неколку клубови меѓу кои Победа, Металург, Младост Царев Двор, Пелистер, Ренова…

Алтипармаковски последен пат беше во Пирин Благоевград, а претходно играше во Лачи, Сараево, Судува, Интер Запрешиќ, Шкода Ксанти, Работнички, Пелистер.

Струга денеска го потпиша и стоперот Јасмин Мециновиќ.