Има 41 година, играше за Партизан, ПСВ, Атлетико, Челзи, Пари Сен Жермен, Фенербахче… По пензионирањето кратко работеше како спортски директор на ФК Војводина, а потоа стана фудбалски агент…

Се работи за поранешниот српски репрезентативец Матеја Кежман. Неколку фотографии се појавија на социјалните мрежи, а девет години откако се откажа од професионалното играње на фудбал тој изгледа непрепознатливо.

