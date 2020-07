Жозе Мурињо се најде во центарот на вниманието. Португалецот секогаш бил оригинален во своите изјави, тоа нема да се промени никогаш.

По завршувањето на првото полувреме меѓу Тотенхем и Евертон голманот Иго Лорис и Хјон Мин Сон влегоа во меѓусебна расправија додека одеа кон соблекувалната, мораа да интервенираат и соиграчите.

Hugo Lloris & Son clashing with each other at half-time 😳 pic.twitter.com/jjVeKy36AR

— Football Daily (@footballdaily) July 6, 2020