Шпанскиот возач Фернандо Алонсо ќе се врати во Формула 1 и ќе вози за Рено во 2021 година, а таму ќе го замени Даниел Рикиардо. 38-годишниот Алонсо потпиша со Рено трет пат, а со нив освои две титули во 2005 и 2006 година.

Алонсо е еден од најуспешните во Формула 1, но и една од најполемичните ѕвезди, а во 2018 година го напушти овој спорт и Мекларен откако тимот имаше катастрофална сезона, а потоа се вклучи во натпреварите Инди 500.

Сега се враќа во Рено како партнер на Естебан Окон.

BREAKING: Fernando Alonso will return to Formula 1 in 2021 with Renault.

